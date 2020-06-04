Меган Маркл, фото: TK Media

https://racurs.ua/ua/n139253-protesty-u-ssha-megan-markl-vpershe-prokomentuvala-zagybel-afroamerykancya-floyda.html

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Меган Маркл, дружина британського принца Гаррі та герцогиня Сассекська, вперше публічно прокоментувала загибель афроамериканця Джорджа Флойда, яка призвела до масштабних протестів у США та деяких інших країнах світу.

Смерть Флода, який помер через кілька годин після затримання поліцейськими, котрі застосували щодо нього задушливий прийом, Маркл назвала «абсолютно спустошливою», повідомляє CNN.

Звернення Маркл було показане під час віртуальної церемонії вручення дипломів в її рідній католицькій школі Непорочного Серця в Лос-Анджелесі.

Маркл зазначила, що раніше не наважувалася коментувати ці протести, оскільки не хотіла, щоб її слова були вирвані з контексту.

Однак, за словами герцогині Сассекської, в останній момент вона, згадавши слова колишнього вчителя, котрий говорив, що потрібно «ставити чужі потреби вище своїх власних страхів», зрозуміла, що більше не може мовчати.

Маркл у своєму зверненні згадала також й інших жертв поліції.

Життя Джорджа Флойда мала значення, і життя Бріоні Тейлор мала значення, і життя Філанд Кастилії мало значення, і життя Тамір Райс мала значення, і так багато імен інших людей, яких ми знаємо і імена яких ми не знаємо, — наголосила вона.

Герцогиня зазначила, що у 1992 році пережила заворушення у Лос-Анджелесі, котрі також були «викликані безглуздим актом расизму».

Я знаю, що ви знаєте, що чорні життя мають значення, тому я вже схвильована тим, що ви збираєтеся робити в цьому світі", — зазначила вона у зверненні до випускників. — Ви зможете використовувати свій голос ще сильніше, ніж будь-коли, тому що більшості з вас вже виповнилося 18, а комусь невдовзі виповниться, і у вас всіх з’явиться право голосувати на виборах.

Ви будете відчувати співчуття до тих, хто не бачить світ через ту ж призму, що й ви, — додала Маркл. — Тому що завдяки знанням, отриманим нами в католицькій школі Непорочного Серця, ви теж розумієте, що життя темношкірих щось значить.

Нагадаємо, у США посилили обвинувачення поліцейському, який затримував Флойда.