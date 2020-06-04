Протесты в США: Меган Маркл впервые прокомментировала гибель афроамериканца Флойдаhttps://racurs.ua/n139253-protesty-v-ssha-megan-markl-vpervye-prokommentirovala-gibel-afroamerikanca-floyda.htmlРакурс
Меган Маркл, жена британского принца Гарри и герцогиня Сассекском, впервые публично прокомментировала гибель афроамериканца Джорджа Флойда, которая привела к масштабным протестам в США и некоторых других странах мира.
Смерть Флода, который умер спустя несколько часов после задержания полицейскими, применившими к нему удушающий прием, Маркл назвала «абсолютно опустошительной», сообщает CNN.
Обращение Маркл было показано во время виртуальной церемонии вручения дипломов в ее родной католической школе Непорочного Сердца в Лос-Анджелесе.
Маркл отметила, что раньше не решалась комментировать эти протесты, поскольку не хотела, чтобы ее слова были вырваны из контекста.
Однако, по словам герцогини Сассекском, в последний момент она, вспомнив слова бывшего учителя, который говорил, что нужно «ставить чужие нужды выше своих собственных страхов», поняла, что больше не может молчать.
Маркл в своем обращении вспомнила также и других жертв полиции.
Жизнь Джорджа Флойда имела значение, и жизнь Бриони Тейлор имела значение, и жизнь Филанд Кастилии имело значения, и жизнь Тамир Райс имела значение, и так много имен других людей, которых мы знаем и имена которых мы не знаем, — подчеркнула она.
Герцогиня отметила, что в 1992 году пережила беспорядки в Лос-Анджелесе, которые также были «вызваны бессмысленным актом расизма».
Я знаю, что вы знаете, что черные жизни имеют значение, поэтому я уже взволнована тем, что вы собираетесь делать в этом мире, — отметила она в обращении к выпускникам. — Вы сможете использовать свой голос еще сильнее, чем когда-либо, потому что большинству из вас уже исполнилось 18, а кому-то скоро исполнится, и у вас всех появится право голосовать на выборах.
Вы будете испытывать сострадание к тем, кто не видит мир через ту же призму, и вы, — добавила Маркл. — Потому что благодаря знаниям, полученным нами в католической школе Непорочного Сердца, вы тоже понимаете, что жизнь темнокожих что-то значит.
The Duchess recorded an emotional message about the «absolutely devastating» death of George Floyd. Meghan looked tearful during her virtual commencement speech to the graduating class of Immaculate Heart High School in Los Angeles, where she attended high school. She says, «I'm sorry.» �
Напомним, в США ужесточили обвинения полицейскому, который задерживал Флойда.