Меган Маркл, фото: TK Media

https://racurs.ua/n139253-protesty-v-ssha-megan-markl-vpervye-prokommentirovala-gibel-afroamerikanca-floyda.html

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Меган Маркл, жена британского принца Гарри и герцогиня Сассекском, впервые публично прокомментировала гибель афроамериканца Джорджа Флойда, которая привела к масштабным протестам в США и некоторых других странах мира.

Смерть Флода, который умер спустя несколько часов после задержания полицейскими, применившими к нему удушающий прием, Маркл назвала «абсолютно опустошительной», сообщает CNN.

Обращение Маркл было показано во время виртуальной церемонии вручения дипломов в ее родной католической школе Непорочного Сердца в Лос-Анджелесе.

Маркл отметила, что раньше не решалась комментировать эти протесты, поскольку не хотела, чтобы ее слова были вырваны из контекста.

Однако, по словам герцогини Сассекском, в последний момент она, вспомнив слова бывшего учителя, который говорил, что нужно «ставить чужие нужды выше своих собственных страхов», поняла, что больше не может молчать.

Маркл в своем обращении вспомнила также и других жертв полиции.

Жизнь Джорджа Флойда имела значение, и жизнь Бриони Тейлор имела значение, и жизнь Филанд Кастилии имело значения, и жизнь Тамир Райс имела значение, и так много имен других людей, которых мы знаем и имена которых мы не знаем, — подчеркнула она.

Герцогиня отметила, что в 1992 году пережила беспорядки в Лос-Анджелесе, которые также были «вызваны бессмысленным актом расизма».

Я знаю, что вы знаете, что черные жизни имеют значение, поэтому я уже взволнована тем, что вы собираетесь делать в этом мире, — отметила она в обращении к выпускникам. — Вы сможете использовать свой голос еще сильнее, чем когда-либо, потому что большинству из вас уже исполнилось 18, а кому-то скоро исполнится, и у вас всех появится право голосовать на выборах.

Вы будете испытывать сострадание к тем, кто не видит мир через ту же призму, и вы, — добавила Маркл. — Потому что благодаря знаниям, полученным нами в католической школе Непорочного Сердца, вы тоже понимаете, что жизнь темнокожих что-то значит.

Напомним, в США ужесточили обвинения полицейскому, который задерживал Флойда.