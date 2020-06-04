Местные выборы 2020: Рада предварительно изменила избирательное законодательство

https://racurs.ua/n139252-rada-predvaritelno-izmenila-izbiratelnoe-zakonodatelstvo.html

Ракурс

Верховная Рада 4 июня предварительно внесла изменения в некоторые украинские законы с целью совершенствования избирательного законодательства. В первом чтении законопроект № 3485 поддержали 292 нардепа.

Нормативный акт предусматривает совершенствование Избирательного кодекса Украины, а также отдельных положений законов о Центральной избирательной комиссии и Государственном реестре избирателей.

Как указано в пояснительной записке, внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные будут проводиться дважды в год — в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

В год проведения очередных местных выборов все местные выборы будут проводиться один раз в год — в день проведения очередных местных выборов — последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и сельских, поселковых, городских голов, избранных на последних очередных местных выборах, — говорится в сообщении.





Кроме этого, предлагается параллельно использовать инновационные технологии и электронные сервисы в избирательном процессе. Также были нормированы последствия для избирательного процесса в случае введения военного или чрезвычайного положения в Украине.

Обновленное избирательное законодательство согласовывает количество избирательных регионов и максимальное количество кандидатов, которые могут быть выдвинуты в каждом из них.