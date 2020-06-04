Місцеві вибори 2020: Рада попередньо змінила виборче законодавство

https://racurs.ua/ua/n139252-rada-poperedno-zminyla-vyborche-zakonodavstvo.html

Ракурс

Верховна Рада 4 червня попередньо внесла зміни до деяких українських законів з метою вдосконалення виборчого законодавства. У першому читанні законопроект № 3485 підтримало 292 нардепів.

Нормативний акт передбачає вдосконалення Виборчого кодексу України, а також окремих положень законів про Центральну виборчу комісію і Державний реєстр виборців.

Як зазначено у пояснювальній записці, позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові проводитимуться двічі на рік — в останню неділю березня та останню неділю жовтня.

У рік проведення чергових місцевих виборів усі місцеві вибори проводитимуться один раз на рік — в день проведення чергових місцевих виборів — останню неділю жовтня п’ятого року повноважень місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, обраних на останніх чергових місцевих виборах, — йдеться у повідомленні.





Окрім цього, пропонується паралельно використовувати інноваційні технології і електронні сервіси у виборчому процесі. Також унормовано наслідки для виборчого процесу в разі введення воєнного або надзвичайного стану в Україні.

Оновлене виборче законодавство узгоджує кількість виборчих регіонів та максимальну кількість кандидатів, які можуть бути висунуті в кожному з них.