Цивилизация майя. Фото: Nature

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В юго-восточном мексиканском штате Табаско археологи обнаружили самое большое для доиспанских времен сооружение цивилизации майя. Оно же является самым древним сооружением этой цивилизации.

На участке Агуада-Феникс ученые обнаружили скрытую под землей искусственную платформу размером 1 тыс. 413 метров в длину и 399 метров в ширину, приподнятую на 10−15 метров. От платформы отходят девять широких дорог. Об этом пишет журнал Nature.

Уникальное сооружение обнаружили американские ученые из Аризонского университета. Традиционно считалось, что в период с 1000 по 350 годы до н. э. майя строили небольшие деревни, но новая находка ставит под сомнение эту теорию.

Гигантская платформа поросла деревьями и травой, вписавшись в ландшафт. Ее удалось обнаружить только с помощью нового лазера, который просканировал территорию.

Ранее этот участок не был известен, потому что он огромный и плоский. Он выглядел просто как природный ландшафт. Однако с лидаром видно, что это хорошо спланированное сооружение, — отметил руководитель исследования, профессор Такеши Иномата.

По оценкам ученых, возраст руин составляет около 3 тыс. лет. До этого самым старым считался город майя Сейбаль, датируемый примерно 950 годом до н. э. Также новая находка — самая крупная из тех, которые удалось найти. По своим размерам она намного превосходит пирамиды и дворцы более поздних периодов цивилизации майя.

Ученые полагают, что платформу использовали для ритуалов, поскольку во время раскопок обнаружили нефритовые топоры и другие ценные реликвии. В дальнейшем ученые планируют продолжить работы в районе Агуада-Феникс и надеются с помощью нового лазера найти остатки жилых построек.

Напомним, ранее итальянские археологи спустя десятки лет поисков обнаружили в Вероне части древнеримской виллы. Уникальная находка была обнаружена на территории виноградников в коммуне Неграр-ди-Вальполичелла.