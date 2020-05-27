Археологи нашли под виноградниками в Вероне древнеримскую мозаику. Фото: Comune di Negrar di Valpolicella

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Ракурс

Итальянские археологи спустя десятки лет поисков обнаружили в Вероне части древнеримской виллы. Уникальная находка была обнаружена на территории виноградников в коммуне Неграр-ди-Вальполичелла.

Археологи опубликовали изображения хорошо сохранившегося мозаичного пола и остатки фундамента, которые были скрыты под полутораметровым слоем земли. Об этом сообщается в Facebook коммуны.

Это первое археологическое открытие, которое доказывает, что на этом месте была усадьба времен Древнего Рима. Об этом было известно уже около 100 лет, однако все предыдущие поиски остатков строения были безрезультатными.

Теперь ученые продолжают раскопки, стараясь максимально сохранить остатки древнего здания. Эксперты также решили поддерживать связь с владельцами виноградников, где велись раскопки, и представителями муниципалитета, чтобы найти способ сделать археологические сокровища доступными для туристов. Местные власти обязались оказать всю необходимую помощь для продолжения раскопок.

Как сообщалось, в Норвегии пара во время ремонта нашла под полом своего дома тысячелетнюю могилу викинга. Случилось это на севере страны в коммуне Буде.