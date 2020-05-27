Под полом дома обнаружили могилу викинга. Фото: zoom.ru

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Ракурс

В Норвегии пара во время ремонта нашла под полом своего дома тысячелетнюю могилу викинга.

Случилось это на севере страны в коммуне Буде. Марианн Кристиансен вместе с мужем решили отремонтировать дом, построенный ее прадедом в 1914 году. Во время работ сняли пол и под слоем песка обнаружили стеклянную бусину. Сначала муж и жена решили, что бусина — колесо от игрушечного авто. Но впоследствии под домом нашли большой железный топор и еще несколько предметов. Об этом сообщает The Local.

Археологи считают, что пара все это время жила над древней могилой викинга. По словам ученого Мартинуса Хауглида, который осмотрел дом, топор и бусина из синего стекла относятся к 950−1050 годам, когда Норвегия приняла христианство и стала одним королевством. Ученый признался, что еще ни разу он не видел, чтобы под жилым домом проявляли археологическую находку.

Бусину и топор уже отправили в музей Тромсе, а семье Кристиансен пообещали выплатить награду. Ремонт в доме пока приостановлен, сейчас там работают археологи.

Напомним, осенью 2019 года археологи откопали двойную похоронную лодку викингов на территории села Виньера в Норвегии. В одной из них были останки мужчины, в другой — женщины.