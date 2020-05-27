Під підлогою будинку виявили могилу вікінга. Фото: zoom.ru

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Ракурс

У Норвегії пара під час ремонту знайшла під підлогою свого будинку тисячолітню могилу вікінга.

Трапилося це на півночі країни у комуні Буді. Маріанн Крістіансен разом із чоловіком вирішили відремонтувати будинок, побудований її прадідом у 1914 році. Під час робіт зняли підлогу і під шаром піску виявили скляну намистину. Спершу чоловік і дружина вирішили, що намистина — колесо від іграшкового авто. Але згодом під будинком знайшли велику залізну сокиру та ще кілька предметів. Про це повідомляє The Local.

Археологи вважають, що пара весь цей час жила над стародавньою могилою вікінга. За словами науковця Мартінуса Хаугліда, який оглянув оселю, сокира і намистина з синього скла відносяться до 950−1050 років, коли Норвегія прийняла християнство і стала одним королівством. Вчений зізнався, що ще жодного разу він не бачив, щоб під житловим будинком виявляли археологічну знахідку.

Намистину і сокиру вже відправили в музей Тромсе, а родині Крістіансен пообіцяли виплатити нагороду. Ремонт у будинку поки призупинено, наразі там працюють археологи.

Нагадаємо, восени 2019 року археологи відкопали подвійний похоронний човен вікінгів на території села Віньера в Норвегії. В одному з них були останки чоловіка, в іншому — жінки.