Археологи знайшли під виноградниками у Вероні давньоримську мозаїку. Фото: Comune di Negrar di Valpolicella

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Італійські археологи після десятків років невдалих пошуків відшукали у Вероні частину давньоримської садиби. Унікальна знахідка була виявлена ​​на території виноградників у комуні Неграр-ді-Вальполічелла.

Археологи опублікували зображення мозаїчної підлоги, яка дуже добре збереглася, і залишки фундаменту, які були приховані під півтораметровим шаром землі. Про це повідомляється в Facebook комуни.

Це перше археологічне відкриття, яке доводить, що на цьому місці була садиба часів Стародавнього Риму. Про це було відомо вже близько 100 років, проте всі попередні пошуки залишків будівлі були безрезультатними.

Тепер вчені продовжують розкопки, намагаючись максимально зберегти залишки стародавньої будівлі. Експерти також вирішили підтримувати зв’язок з власниками виноградників, де велися розкопки, і представниками муніципалітету, щоб знайти спосіб зробити археологічні скарби доступними для туристів. Місцева влада зобов’язалася надати всю необхідну допомогу для продовження розкопок.

Як повідомлялося, в Норвегії пара під час ремонту знайшла під підлогою свого будинку тисячолітню могилу вікінга. Сталося це на півночі країни в комуні Буді.