Владимир Зеленский. Фото: Прямой

https://racurs.ua/n139428-zelenskiy-rasskazal-kak-hotel-namerenno-inficirovatsya-koronavirusom-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, признался, что рассматривал возможность намеренно заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать всем гражданам страны, насколько опасна эта инфекция.

Об этом президент Украины заявил во время интервью журналистам «Украинской правды».

Зеленский сказал, что готов был пойти на такой риск. Он предложил специально заразить его коронавирусом и изолировать на Банковой.

Зеленский хотел показать, что болеть коронавирусом страшно и лучшей профилактикой заболевания является соблюдение всех карантинных ограничений. Ради этого он был готов «пропустить это через себя».

Но в команде президента решили, что такой шаг будет явным перебором. Кроме того, было высказано мнение, что болезнь Зеленского может быть воспринята обществом, как пиар-ход. Поэтому от затеи намеренного заражения коронавирусом было решено отказаться.

Кроме того, президент добавил, что такой шаг вряд ли одобрила его семья.

Как ранее писал «Ракурс», накануне Троицы Зеленский с охраной был замечен в одном из супермаркетов столицы. Президент решил перед праздником заняться шопингом.