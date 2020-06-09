Михайло Єфремов. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n139430-dtp-z-iefremovym-u-moskvi-poterpilyy-pomer-u-likarni-aktorovi-svityt-12-rokiv-v-yaznyci-foto.html

Ракурс

Михайло Єфремов, відомий російський актор, вчора пізно ввечері влаштував п’яну ДТП на Смоленській площі в Москві. Позашляховик актора Jeep Grand Cherokee на повній швидкості перетнув подвійну суцільну лінію і зіткнувся лоб в лоб із автомобілем Lada.

Єфремова було затримано на місці ДТП. Актор не намагався втекти з місця аварії, а з огляду на його стан, він не зміг би цього зробити фізично. Єфремов був п’яний і навіть на камеру не став заперечувати цього, повідомляє «Сноб».

Експертиза також підтвердила, що Єфремов перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Водія автомобіля Lada було госпіталізовано з численними травмами. Водія було доставлено до НДІ імені Скліфосовського. Йому було проведено кілька операцій, але врятувати чоловіка не вдалося. Від отриманих травм він помер у лікарні.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальну справу за ст. 264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху). Єфремову загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

Михайло Єфремов є заслуженим артистом РФ. У березні 2014 року актор відкрито виступив проти політики російської влади та захоплення Криму.

Слід зазначити, що Єфремов неодноразово потрапляв у скандали, пов’язані з надмірним вживанням алкоголю. У березні Єфремова не пустили на борт літака в аеропорту «Пулково». За словами працівників аеропорту, актор перебував у нетверезому стані.

Також у гучний скандал Єфремов потрапив у 2018 році. У Самарі актор неадекватно поводився на сцені, плутав текст, а потім почав сперечатися з залом, використовуючи нецензурну лексику. Глядачі стверджували, що Єфремов вийшов на сцену п’яним.