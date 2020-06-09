Коронавірус в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n139431-bezsymptomni-paciienty-z-sovid-19-duje-ridko-spryyaut-poshyrennu-virusu-vooz.html

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Безсимптомні пацієнти з коронавірусом дуже рідко сприяють поширенню коронавірусної інфекції СOVID-19.

Раніше фахівці стверджували, що хвороба може передаватися від людини до людини, навіть якщо у носія відсутні симптоми коронавірусу. Тепер у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що інфікування від таких осіб можливе, але воно відбувається вкрай рідко. Про це заявила глава підрозділу ВООЗ з нових хвороб і зоонозів Марія ван Керхов, передає прес-служба організації в Twitter.

Як і раніше рідкісні випадки, коли людина з безсимптомним перебігом захворювання насправді передає інфекцію іншій людині, — зазначила експерт.

За словами ван Керхов, безсимптомне і досимптомное поширення вірусу можливе в будинках престарілих або між людьми, які живуть в одному будинку.

Представник ВООЗ наголосила, що дії влади повинні бути спрямовані на виявлення та ізоляцію заражених людей з симптомами, а також на відстеження всіх їхніх контактів.

Нагадаємо, вчені з китайського Гонконгу, які проаналізували майже тисячу випадків зараження коронавірусом з кінця січня по кінець квітня 2020 року, дійшли висновку, що зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 у 80% випадках відбувається з вини всього 20% носіїв вірусу.