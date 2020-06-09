Сепаратизм в Україні: Зеленський звинуватив частину мерів в непокорі вертикалі влади

https://racurs.ua/ua/n139434-zelenskyy-zvynuvatyv-chastynu-meriv-u-separatyzmi-vony-nalashtovani-ne-proty-nas-a-proty-ukrayiny.html

Ракурс

Володимир Зеленський озвучив своє ставлення до мерів українських міст, які не підтримують політику чинного глави держави.

Думаю, не всі (налаштовані проти президента — ред.). Вони налаштовані не проти нас — і це не пафос — а, перш за все, проти України, — зазначив глава держави в інтерв’ю «Українській правді».

Він також додав, що нещодавно мав розмову з екс-президентом Леонідом Кравчуком.

Не можуть мери бути проти президента, проти вертикалі влади. Це — проти держави. Це — чистий сепаратизм, який вони прикривають децентралізацією, — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, раніше навколо мера Черкас Анатолія Бондаренка та центральної влади розгорівся скандал. Міська влада Черкас вирішила пом’якшити карантин раніше 11 травня, чим викликала гнів Києва. Згодом Бондаренко назвав Зеленського диктатором, хоч і підтримував його на виборах президента.