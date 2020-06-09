Справа MH17: у тілах екіпажу виявили осколки ракети «Бука», до матеріалів долучать інтерв’ю Гіркіна Гордону

Наслідки падіння малазійського «Боїнга», фото: KL.lt

https://racurs.ua/ua/n139435-sprava-mh17-u-tilah-ekipaju-vyyavyly-oskolky-rakety-buka-do-materialiv-doluchat-interv-u.html

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Справа MH17 — про катастрофу пасажирського «Боїнга», який у липні 2014 року був збитий в небі над Донбасом під час виконання рейсу з Нідерландів до Малайзії, продовжує розглядатися у голландському суді.

Нідерландський прокурор Тейс Бергер на суді заявив, що в тілах екіпажу авіалайнера загалом були виявлені 29 осколків, повідомляє видання ABC.

Зокрема, у тілі капітана екіпажу був виявлений осколок у формі метелика. Ще один осколок у формі метелика був знайдений у кабіні літака. Це єдині два осколки із загалом вилучених на місті падіння 370, які зберегли цю виразну форму.

Бергер зазначив, що криміналісти, проаналізувавши осколки, виявили, що вони мають більше схожості з більш новою ракетою протиповітряного комплексу «Бук» — 9М38М1, ніж з ракетою типу 9М38.

Це спростовує висновки російської державної збройної компанії «Алмаз-Антей», котра у 2015 році, за результатами проведених власних випробувань, стверджувала, що «Боїнг» був збитий ракетою 9М38, остання з яких була випущена ще в Радянському Союзі у 1986 році.

У 2018 році в Міноборони РФ стверджували, що знайшли докази того, що ракета 9М38, якою нібито збили «Боїнг», була у грудні 1986 році передана військовій частині, котра базувалася в Тернопільській області.

Слідство у справі MH-17 ще триває й доповнюється новими матеріалами.

Зокрема, під час вчорашнього судового засідання головуючий суддя Хендрік Стінхьойс повідомив, що до матеріалів буде долучено недавнє резонансне інтерв’ю одного з колишніх лідерів бойовиків на Донбасі Ігоря Гіркіна, котре він дав українському журналістові Дмитру Гордону, повідомляє DW.

Нагадаємо, Гордон заявляв, що інтерв’ю у Гіркіна брав за сприяння українських спецслужб, а флешки з відповідними матеріалами надіслав до Гааги.