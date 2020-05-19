Журналіст Дмитро Гордон та бойовик Гіркін. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n138390-gordon-pro-interv-u-z-girkinym-diyav-za-spryyannya-specslujb-a-fleshky-nadislav-u-gaagu-video.html

Ракурс

Інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона із терористом Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) викликало резонанс в українському суспільстві.

Сам Гордон заявив, що брав інтерв’ю у Гіркіна за сприяння українських спецслужб, а флешки надіслав у Гаагу. Про це йдеться у відеозверненні Гордона, яке опубліковане на його каналі в YouTube.

Інтерв’ю з Наталею Поклонською та з Ігорем Гіркіним були зроблені мною в співдружності з українськими спецслужбами. Ці інтерв’ю ніколи до цього не робив ніхто і ніколи ніхто в Україні не опитував ні Поклонську, ні Гіркіна щодо зради і злочинів, які були скоєні за участю цих людей на території України, — йдеться у відеозверненні.

Журналіст відзначив, що флешки з матеріалами цих інтерв’ю передані в Гаагу, свідчення Поклонської та Гіркіна стануть одним з основних показань на процесі у справі про окупацію Криму та війну на Донбасі.

За словами Гордона, перший заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов опублікував від імені Офісу генпрокурпора йому подяку за допомогу Україні у розслідуванні гучних подій у Криму та на Донбасі.

Також Гордон звернувся до учасників мітингу, які прийшли під офіс його видання і наголосив, що всіх мітингувальників задокументували.

Нагадаємо, інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона з російським терористом Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) обурило соціальні мережі. Крім того, у Службі безпеки України повідомили, що проведуть перевірку щодо інтерв’ю.