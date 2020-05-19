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Гордон об интервью с Гиркиним: Действовал при содействии спецслужб, а флешки выслал в Гаагу (ВИДЕО)https://racurs.ua/n138390-gordon-ob-intervu-s-girkinim-deystvoval-pri-sodeystvii-specslujb-a-fleshki-vyslal-v-gaagu-video.htmlРакурс
Интервью журналиста Дмитрия Гордона с террористом Игорем Гиркиним (Стрелковым) вызвало резонанс в украинском обществе.
Сам Гордон заявил, что брал интервью у Гиркина при содействии украинских спецслужб, а флешки направил в Гаагу. Об этом говорится в видеообращении Гордона, которое опубликовано на его канале в YouTube.
Интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиним были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто и никогда никто в Украине не опрашивал ни Поклонскую, ни Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины, — говорится в видеообращении.
Журналист отметил, что флешки с материалами этих интервью переданы в Гаагу, показания Поклонской и Гиркина станут одним из основных показаний на процессе по делу об оккупации Крыма и войне на Донбассе.
По словам Гордона, первый заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов опубликовал от имени Офиса генпрокурора ему благодарность за помощь Украине в расследовании громких событий в Крыму и на Донбассе.
Также Гордон обратился к участникам митинга, которые вчера пришли под офис издания и подчеркнул, что всех митингующих задокументировали.
Напомним, интервью журналиста Дмитрия Гордона с российским террористом Игорем Гиркиним (Стрелковым) возмутило социальные сети. Кроме того, в Службе безопасности Украины сообщили, что проведут проверку интервью.