Журналист Дмитрий Гордон и боевик Гіркін. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n138390-gordon-ob-intervu-s-girkinim-deystvoval-pri-sodeystvii-specslujb-a-fleshki-vyslal-v-gaagu-video.html

Ракурс

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с террористом Игорем Гиркиним (Стрелковым) вызвало резонанс в украинском обществе.

Сам Гордон заявил, что брал интервью у Гиркина при содействии украинских спецслужб, а флешки направил в Гаагу. Об этом говорится в видеообращении Гордона, которое опубликовано на его канале в YouTube.

Интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиним были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто и никогда никто в Украине не опрашивал ни Поклонскую, ни Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины, — говорится в видеообращении.

Журналист отметил, что флешки с материалами этих интервью переданы в Гаагу, показания Поклонской и Гиркина станут одним из основных показаний на процессе по делу об оккупации Крыма и войне на Донбассе.

По словам Гордона, первый заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов опубликовал от имени Офиса генпрокурора ему благодарность за помощь Украине в расследовании громких событий в Крыму и на Донбассе.

Также Гордон обратился к участникам митинга, которые вчера пришли под офис издания и подчеркнул, что всех митингующих задокументировали.

Напомним, интервью журналиста Дмитрия Гордона с российским террористом Игорем Гиркиним (Стрелковым) возмутило социальные сети. Кроме того, в Службе безопасности Украины сообщили, что проведут проверку интервью.