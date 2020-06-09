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Ракурс
Донбас на переговорах ТКГ у Мінську будуть представляти переселенці. Фото: 112 Україна

Донбас на переговорах ТКГ у Мінську представлятимуть переселенці: стали відомі імена

9 чер 2020, 11:17
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Мінські угоди направлені на врегулювання конфлікту на Донбасі, але сторонам переговорів ніяк не вдається досягти консенсусу щодо черговості виконання положень домовленостей. Із сьогоднішнього дня у переговорному процесі тристоронньої контактної групи в Мінську інтереси окупованих територій Донбасу представлятимуть двоє журналістів, лікар і юрист. Всі ці представники є корінними жителями-переселенцями.

Про це повідомив у Facebook журналіст Денис Казанський, який є одним з представників окупованих територій Донбасу в ТКГ.

Журналіст нагадав, що в ТКГ беруть участь Україна, Росія та ОБСЄ. Так звані угруповання ЛДНР не є стороною даного переговорного процесу. Тому не зовсім зрозуміло, чому представниками окупованих територій у ТКГ виступають громадяни Росії Владислав Дейнего та Наталя Никонорова.

Скріншот поста Дениса Казанського в Facebook

Це непорозуміння вирішили виправити в Офісі президента і запропонували жителям-переселенцям, які були змушені у 2014 році покинути Донбас, стати представниками ТКГ.

Новими представниками від Донбасу в ТКГ стали:

  • Сергій Гармаш — журналіст, представлятиме Донецьку область;
  • Денис Казанський — журналіст, представлятиме Донецьку область;
  • Вадим Горан — юрист, буде представляти Луганську область;
  • Костянтин Лібстер — лікар, буде представляти Луганську область.

Казанський уточнив, що нові представники Донбасу в ТКГ виступають проти закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України. Крім того, нові представники вважають, що вибори на тимчасово окупованій території Донбасу повинні проводитися тільки за українським законодавством і тільки після повернення Україною контролю над кордоном, а також повернення на Донбас українських телебачення, преси та політичних партій.

Як раніше писав «Ракурс», голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що жителі-переселенці можуть представляти Донецьку та Луганську області в ТКГ і покладуть край монополії на представництво цих територій із боку так званих ЛНР і ДНР.

Джерело: Ракурс


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