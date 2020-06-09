Донбас на переговорах ТКГ у Мінську будуть представляти переселенці. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n139436-donbas-na-peregovorah-tkg-u-minsku-budut-predstavlyaty-pereselenci.html

Ракурс

Мінські угоди направлені на врегулювання конфлікту на Донбасі, але сторонам переговорів ніяк не вдається досягти консенсусу щодо черговості виконання положень домовленостей. Із сьогоднішнього дня у переговорному процесі тристоронньої контактної групи в Мінську інтереси окупованих територій Донбасу представлятимуть двоє журналістів, лікар і юрист. Всі ці представники є корінними жителями-переселенцями.

Про це повідомив у Facebook журналіст Денис Казанський, який є одним з представників окупованих територій Донбасу в ТКГ.

Журналіст нагадав, що в ТКГ беруть участь Україна, Росія та ОБСЄ. Так звані угруповання ЛДНР не є стороною даного переговорного процесу. Тому не зовсім зрозуміло, чому представниками окупованих територій у ТКГ виступають громадяни Росії Владислав Дейнего та Наталя Никонорова.

Це непорозуміння вирішили виправити в Офісі президента і запропонували жителям-переселенцям, які були змушені у 2014 році покинути Донбас, стати представниками ТКГ.

Новими представниками від Донбасу в ТКГ стали:

Сергій Гармаш — журналіст, представлятиме Донецьку область;

Денис Казанський — журналіст, представлятиме Донецьку область;

Вадим Горан — юрист, буде представляти Луганську область;

Костянтин Лібстер — лікар, буде представляти Луганську область.

Казанський уточнив, що нові представники Донбасу в ТКГ виступають проти закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України. Крім того, нові представники вважають, що вибори на тимчасово окупованій території Донбасу повинні проводитися тільки за українським законодавством і тільки після повернення Україною контролю над кордоном, а також повернення на Донбас українських телебачення, преси та політичних партій.

Як раніше писав «Ракурс», голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що жителі-переселенці можуть представляти Донецьку та Луганську області в ТКГ і покладуть край монополії на представництво цих територій із боку так званих ЛНР і ДНР.