Зеленский раскрыл свои неожиданные кулинарные предпочтения

https://racurs.ua/n139438-ne-tolko-syr-po-58-grn-kg-zelenskiy-rasskazal-o-neojidannyh-kulinarnyh-predpochteniyah.html

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Владимир Зеленский рассказал журналистам, что иногда делает «сюрпризы охране», когда неожиданно заходит в кафе, которые изначально не проверялись.

Я делаю сюрпризы охране. Иногда захожу в кафешки, которые не подготовлены. Мы были на Луганщине и заехали на заправку. Там был небольшой магазин. Докторскую колбасу, черный хлеб нам порезали. Кока-кола, — рассказывает президент в интервью УП.

Такой перекус глава государства назвал нормальным и уточнил, что «иногда можно и кайфануть».

Я очень люблю жареную картошку. Но очень редко ем, раз в полгода. Котлетки люблю домашние. Что еще? Квашеную капусту, с такой маслом, ароматным. Нашим, — отметил Зеленский.

Напомним, в октябре прошлого года Владимир Зеленский во время пресс-марафона рассказал, какие продукты покупает в магазинах. По словам президента, хлеб он покупает по цене 25−30 грн, а сыр — 58 грн/кг.