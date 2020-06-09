Всемирный банк. Минфин

https://racurs.ua/n139439-koronavirus-obrushit-mirovuu-ekonomiku-na-5-prognoz-vsemirnogo-banka.html

Ракурс

Экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса, усугубляется. По прогнозам Всемирного банка, в этом году мировая экономика упадет на 5,2%.

Это самая глубокая рецессия со времен Второй мировой войны, которая нанесет сокрушительный удар по мировой экономике, сообщается в докладе Всемирного банка.

Эксперты банка также прогнозируют, что большинство стран мира прочувствуют на себе снижение показателя производства на душу населения. По мнению экспертов, данное явление приобретет глобальные масштабы.

Кроме того, сильнее всего пострадают экономики развитых стран. Их ВВП может снизиться до 7%. Страны с развивающимися рынками потеряют около 2,3% ВВП.

Вместе с тем, мировой показатель среднего дохода на душу населения в этом году снизится на 3,6%.

Как ранее писал «Ракурс», в апреле Всемирный банк прогнозировал падение ВВП Украины на 3,5%, рост инфляции до 8,9%, а также рост уровня государственного долга до 59% от ВВП.