Ткаченко висловився про поплічників бойовиків Охлобистіна та Порєчинкова

https://racurs.ua/ua/n139441-cherez-zaboronu-na-v-yizd-aktoram-ne-mojna-zaboronyaty-filmy-z-nymy-novyy-ministr-kultury.html

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Олександр Ткаченко, новий міністр культури та інформаційної політики, вважає, що заборона для акторів в’їзду до України не може бути автоматичною підставою для заборони демонстрації кінострічок, в яких вони знімалися.

Ткаченко заявив про це в ефірі одного з українських телеканалів, коментуючи виключення з переліку осіб, що загрожують національній безпеці України російського актора Федора Добронравова, який схвально відгукувався про окупацію Криму Росією, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Я вважаю, що і санкції були введені необґрунтовано, — зазначив Ткаченко. — Є заборона в’їзду. Яким чином заборона в’їзду може стосуватися аудіовізуального продукту.

За словами, міністра, з питання внесення до «чорних списків» потрібно розібратися, щоб зробити відповідну процедуру «прозорою та зрозумілою».

Одна справа, коли є порушена кримінальна справа проти когось, наприклад, Охлобистіна, Пореченкова, тоді це має стосуватися так званих «чорних списків». Інша справа, коли автоматом всі ці люди заносяться в «чорні списки», і сотні годин аудіовізуального продукту, в тому числі фільм Романа Балаяна, кладуться на полицю, — зазначив міністр.

Нагадаємо, кандидатуру Ткаченка на посаду міністра культури Верховна Рада підтримала 4 червня голосами 263 народних обранців. Раніше Ткаченко був народним депутатом зі «Слуги народу» й очолював парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.