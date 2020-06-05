55 нардепів внесли у Раду подання на звільнення Авакова, фото — НВ

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Ракурс

Відставка Авакова — такою є вимога 55 нардепів, які внесли сьогодні у Верховну Раду відповідний проект постанови.

Документ зареєстрували в парламенті під № 3606, він має назву «Проект постанови про звільнення Авакова А.Б. з посади міністра внутрішніх справ України». Текст подання наразі на сайті Ради не оприлюднений.

Авторами постанови є 55 нардепів з різних фракцій, хоча найбільше — з «Голосу». Утім, є серед авторів і «слуги» Гео Лерос, Єлізавета Богуцька та Євген Брагар, а також Яна Зінкевич із «Євросолідарості».

Нагадаємо, що на початку тижня фракція «Голос» і декілька нардепів зі «Слуги народу» почали збирати підписи за відставку Авакова. Колег по опозиції не підтримали у «Європейській солідарності», де заявили, що вимагають відставку всього уряду, а у випадку внесення відповідної постанови стосовно Авакова, проголосують і за неї.

Сьогодні Аваков звітував у парламенті щодо розслідування резонансних справ, в тому числі моторошного злочину у відділку поліції в Кагарлику, стрілянини в Броварах, справи про вбивство Павла Шеремета.