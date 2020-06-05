Представление на увольнение Авакова внесли в Раду 55 нардепов, фото — НВ

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Отставка Авакова — таково требование 55 нардепов, которые внесли сегодня в Верховную Раду соответствующий проект постановления.

Документ зарегистрировали в парламенте под № 3606, он называется «Проект постановления об увольнении Авакова А.Б. с должности министра внутренних дел Украины». Текст представления в настоящее время на сайте Рады не обнародован.

Авторами постановления являются 55 нардепов из разных фракций, преимущественно из «Голоса». Впрочем, среди авторов и «слуги» Гео Лерос, Елизавета Богуцкая, Евгений Брагар, а также Яна Зинкевич из «Евросолидарости».

Напомним, что в начале недели фракция «Голос» и несколько нардепов из «Слуги народа» начали собирать подписи за отставку Авакова. Коллег по оппозиции не поддержали в «Европейской солидарности», где заявили, что выступают за отставку всего правительства, а в случае внесения соответствующего постановления по поводу Авакова, проголосуют и за него.

Сегодня Аваков отчитывался в парламенте о расследовании резонансных дел, в том числе жуткого преступления в отделении полиции в Кагарлыке, стрельбы в Броварах, дела об убийстве Павла Шеремета.