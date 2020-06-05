Довыборы в Раду. Фото: petropavlivka.city

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Центральная избирательная комиссия назначила дату промежуточных выборов народного депутата в 208-м округе Черниговской области на 25 октября.

Соответствующее решение приняли 5 июня. Комиссия получила заверенную копию свидетельства о смерти народного депутата 9 созыва Валерия Давыденко. При рассмотрении вопроса о назначении промежуточных выборов комиссия столкнулась с определенными сложностями, основная из которых — отсутствие выделенных из бюджета денежных средств для организации подготовки этих выборов. Об этом заявил председатель ЦИК Олег Давыденко, передает пресс-служба Центризбиркома.

Общая продолжительность избирательного процесса в 208 округе, если избирательные процессы разводить во времени и проводить один за одним, то суммарно составит ориентировочно полгода. Что тоже не является удобным для избирателей и оптимальным. Было найдено решение провести выборы одновременно с местными, — отметил он.

По словам Давыденко, проведение выборов в один день позволит сэкономить почти 11 млн грн бюджетных средств. В ЦИК отмечают, что при организации избирательного процесса нужно будет принимать меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, экс-нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко уверен, что победит на досрочных выборах в 208 округе в Черниговской области.