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Ракурс
Умер актер Михаил Кокшенов — звезда «Спортлото-82», фото — Википедия

Умер актер Михаил Кокшенов — звезда «Спортлото-82» (ФОТО, ВИДЕО)

5 июн 2020, 15:03
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Умер Михаил Кокшенов, советский и российский артист. Ему было 83 года. Три года назад актер попал в больницу с инсультом и долгое время не появлялся на людях.

16 сентября актеру исполнилось бы 84 года. РосСМИ сообщают, что причиной смерти стал коронавирус.

Умер актер Михаил Кокшенов, звезда «Спортлото-82»

Кокшенов снялся в 130 фильмах, но прославился ролями в фильмах «Спортлото-82», «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди», «Женя, Женечка и „Катюша“», «Гараж», «Дачная поездка сержанта Цыбули».

Умер актер Михаил Кокшенов, звезда «Спортлото-82»

Кокшенов родился в 1936 году в Москве. Его отца, гендиректора комбината в Хабаровском крае, расстреляли в 1937 году. Мать мечтала стать актрисой, но работала санитаркой.

Кокшенов был трижды женат. В первом браке он только год прожил вместе с младшей на 20 лет стюардессой Ниной Вокрош. Вторая жена работала в гостиничном бизнесе и по совместительству директором в его картинах — ассистентом режиссера (Елена Кокшенова). Третья жена Кокшенова — бизнесмен Наталья Лепехина.

Умер актер Михаил Кокшенов, звезда «Спортлото-82»

Источник: Ракурс


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