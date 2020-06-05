Умер актер Михаил Кокшенов — звезда «Спортлото-82», фото — Википедия

https://racurs.ua/n139328-umer-akter-mihail-kokshenov-zvezda-sportloto-82-foto-video.html

Ракурс

Умер Михаил Кокшенов, советский и российский артист. Ему было 83 года. Три года назад актер попал в больницу с инсультом и долгое время не появлялся на людях.

16 сентября актеру исполнилось бы 84 года. РосСМИ сообщают, что причиной смерти стал коронавирус.

Кокшенов снялся в 130 фильмах, но прославился ролями в фильмах «Спортлото-82», «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди», «Женя, Женечка и „Катюша“», «Гараж», «Дачная поездка сержанта Цыбули».

Кокшенов родился в 1936 году в Москве. Его отца, гендиректора комбината в Хабаровском крае, расстреляли в 1937 году. Мать мечтала стать актрисой, но работала санитаркой.

Кокшенов был трижды женат. В первом браке он только год прожил вместе с младшей на 20 лет стюардессой Ниной Вокрош. Вторая жена работала в гостиничном бизнесе и по совместительству директором в его картинах — ассистентом режиссера (Елена Кокшенова). Третья жена Кокшенова — бизнесмен Наталья Лепехина.