Помер актор Михайло Кокшенов, зірка «Спортлото-82», фото — Вікіпедія

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Ракурс

Помер Михайло Кокшенов, радянський та російський артист. Йому було 83 роки. Три роки тому актор потрапив у лікарню з інсультом і довгий час не з’являвся на людях.

16 вересня акторові виповнилося б 84 роки. РосЗМІ повідомляють, що причиною смерті став коронавірус.

Кокшенов знявся у 130 фільмах, але найбільшої слави зажив за ролями у фільмах «Спортлото-82», «Не може бути», «Найчарівніша і найпривабливіша», «На Дерибасівській гарна погода, або на Брайтон-Біч знову йдуть дощі», «Женя, Женечка і „Катюша“», «Гараж», «Дачна поїздка сержанта Цибулі».

Кокшенов народився в 1936 році в Москві. Його батька, гендиректора комбінату в Хабаровському краї, розстріляли в 1937 році. Мати мріяла стати актрисою, але працювала санітаркою.

Кокшенов був тричі одруженим. У першому шлюбі він тільки рік прожив разом із молодшою на 20 років стюардесою Ніною Вокрош. Друга дружина працювала в готельному бізнесі та за сумісництвом директором в його картинах — асистентом режисера (Олена Кокшенова). Третя дружина Кокшенова — бізнесмен Наталія Лепьохіна.