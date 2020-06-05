Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n139327-zelenskyy-pryznachyv-golovou-slujby-zovnishnoyi-rozvidky-ludynu-z-komandy-poroshenka-foto.html

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Служба зовнішньої розвідки України отримала нового керівника.

Сьогодні президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Євдокимова з посади голови СЗР України і призначив на цю посаду Валерія Кондратюка.

Відповідні укази під № 211/2020 та № 212/2020 глава держави підписав 5 травня. Документи вже опублікували на веб-сторінці президента.

Як відомо, 50-річний Валерій Кондратюк — генерал-лейтенант українських спецслужб. Впродовж 2014−2015 років очолював Департамент контррозвідки Служби безпеки України, а в з 2015 по 2016 роки очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони. А за часів президентства Петра Порошенка Контратюк обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента України. На цій посаді він працював з 2016 по 2019 рік.

Нагадаємо, у вересні 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки. Він раніше обіймав посаду начальника управління інформації адміністрації Державної прикордонної служби, а в період президенства Віктора Януковича Євдокимов отримав звання генерал-майора.