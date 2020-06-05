Рейтинг Зеленського. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n139326-zelenskyy-za-rik-prezydentstva-vtratyv-30-pidtrymky-vyborciv-opytuvannya-infografika.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, досі є фаворитом серед українських виборців. Якби президентські вибори проходили зараз, то за нього проголосували б 28,9% виборців (40,9% серед тих, хто вже визначився).

Водночас Зеленського підтримує майже однакова кількість виборців в усіх регіонах України. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Попри лідерство підтримка Зеленського серед українців значно знизилася. Так, у порівнянні з опитуванням, проведеним рік тому, за нього готові голосувати на 30% виборців менше.

На другому місці — екс-президент Петро Порошенко. Його на виборах готові підтримати 11,1% опитаних (15,7% серед тих, хто визначився). Трійку лідерів замикає Ігор Смешко. За нього зараз готові проголосувати 6,5% опитаних (9,2% серед тих, хто визначився).

До п’ятірки лідерів також увійшли нардеп від «Опозиційного блоку» Юрій Бойко і лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Їх підтримують понад 6% респондентів (близько 8% серед тих, хто визначився).

Також серед опитаних українців на виборах до Верховної Ради за «Слугу народу» готові голосувати 86% виборців Зеленського. Також 86% підтримки отримала б партія «Європейська солідарність» серед виборців Порошенка. Водночас за партію «Батьківщина» готові віддати свої голоси лише 55% українців, які голосували б за Тимошенко.

Опитування проводилося з 26 по 30 квітня методом телефонного інтерв’ю. Було опитано 1 тис. 500 осіб.

Нагадаємо, раніше результати іншого опитування показали, що Володимира Зеленського у першому турі президентських виборів готові підтримати 39,3% виборців (з тих, хто планує голосувати і визначився з вибором) у разі, якби вони відбулися в середині травня.