Рейтинг Зеленского. Фото: Офис президента

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, до сих пор является фаворитом среди украинских избирателей. Если бы президентские выборы проходили сейчас, то за него проголосовали бы 28,9% избирателей (40,9% среди тех, кто уже определился).

При этом Зеленского практически одинакового поддерживают во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Несмотря на лидерство, поддержка Зеленского среди украинцев значительно снизилась. Так, по сравнению с опросом, проведенным год назад, за него готовы голосовать на 30% избирателей меньше.

На втором месте — экс-президент Петр Порошенко. Его на выборах готовы поддержать 11,1% опрошенных (15,7% среди тех, кто определился). Тройку лидеров замыкает Игорь Смешко. За него сейчас готовы проголосовать 6,5% опрошенных (9,2% среди тех, кто определился).

В пятерку лидеров также вошли нардеп от «Оппозиционного блока» Юрий Бойко и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Их поддерживают более 6% респондентов (около 8% среди тех, кто определился).

Также среди опрошенных украинцев на выборах в Верховную Раду за «Слугу народа» готовы голосовать 86% избирателей Зеленского. Также 86% поддержки получила бы партия «Европейская солидарность» среди избирателей Порошенко. При этом за партию «Батькивщина» готовы отдать свои голоса только 55% украинцев, которые голосовали бы за Тимошенко.

Опрос проводился с 26 по 30 апреля методом телефонного интервью. Были опрошены 1 тыс. 500 человек.

Напомним, ранее результаты другого опроса показали, что Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов готовы поддержать 39,3% избирателей (из тех, кто планирует голосовать и определился с выбором) в случае, если бы они состоялись в середине мая.