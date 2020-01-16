Законопроекти Зеленського про розвідку Рада попередньо схвалила з другої спроби

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Верховна Рада сьогодні попередньо схвалила два законопроекти, які стосуються розвідувальної діяльності — «Про розвідку» та про зміни в законі «Про Службу зовнішньої розвідки».

Законопроект № 2412 «Про розвідку» унормовує структуру розвідувального співтовариства, включаючи розвідувальні органи. За нього проголосували 233 нардепи. Загальна координація діяльності суб'єктів розвідувальної спільноти здійснюється президентом України через очолювану ним РНБО. Контроль за розвідкою здійснюватиме президент України, Верховна Рада та Рахункова палата.

Також закон повинен забезпечити соціальний та правовий захист співробітників розвідувальних органів та осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з цими органами. Автори закону пропонують розраховувати посадові оклади розвідників відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, як це запроваджено для працівників НАБУ, ДБР, органів прокуратури, суддів.

Крім того, нардепи у першому читанні ухвалили проект закону № 2414 «Про внесення змін до закону „Про Службу зовнішньої розвідки“ про діяльність Служби зовнішньої розвідки України». За нього проголосували 273 нардепи.

Закон покликаний вирішити питання правового статусу СЗР, керівництва її діяльністю та загальної структури. Документом передбачається затвердити загальну чисельність цієї служби у кількості 4 тис. 350 співробітників.

У законопроекті № 2412 про розвідку підзвітна міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову Нацгвардія не має права бути органом розвідки. Про це заявив сьогодні у кулуарах парламенту голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Він прокоментував інформацію, поширену у мережі, щодо посилення повноважень міністра Авакова, зокрема, щодо можливості мати агентурну мережу під прикриттям розвідувальних завдань.

Там немає прав бути розвідорганом для Національної гвардії. Там є Служба зовнішньої розвідки, Головне управління військової розвідки, є контррозвідка СБУ і все, — повідомив Арахамія.

У грудні минулого року два законопроекти Зеленського про розвідку відправили на доопрацювання до комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки. Відповідне рішення підтримали 336 і 340 народних депутатів України відповідно.