Законопроекты Зеленского о разведке Рада предварительно одобрила со второй попытки, фото — "Укринформ"

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Верховная Рада сегодня предварительно одобрила два законопроекта, касающиеся разведывательной деятельности — «О разведке» и об изменениях в законе «О Службе внешней разведки».

Законопроект № 2412 «О разведке» нормирует структуру разведывательного сообщества, включая разведывательные органы. Общая координация деятельности субъектов разведывательного сообщества осуществляется президентом Украины через возглавляемый им СНБО. Контроль за разведкой осуществлять президент Украины, Верховная Рада и Счетная палата.

Также закон должен обеспечить социальную и правовую защиту сотрудников разведывательных органов и лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству с этими органами. Авторы закона предлагают рассчитывать должностные оклады разведчиков в соответствии с размером прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января календарного года, как это введено для работников НАБУ, ГБР, органов прокуратуры, судей.

Кроме того, нардепы в первом чтении приняли проект закона № 2414 «О внесении изменений в закон „О Службе внешней разведки“ о деятельности Службы внешней разведки Украины». Закон призван решить вопросы правового статуса СВР, руководства ее деятельностью и общей структуры. Документом предусматривается утвердить общую численность этой службы в количестве 4 тыс. 350 сотрудников.

В законопроекте № 2412 о разведке подотчетная министру внутренних дел Украины Арсена Авакова Нацгвардия не имеет права быть органом разведки. Об этом заявил сегодня в кулуарах парламента председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Он прокомментировал распространенную в сети ифнормацию об усилении полномочий министра Авакова, в частности, о возможности иметь агентурную сеть под прикрытием разведывательных задач.

Там нет прав быть разведорганами для Национальной гвардии. Там есть Служба внешней разведки, Главное управление военной разведки, есть контрразведка СБУ и все, — сообщил Арахамия.

В декабре прошлого года два законопроекта Зеленского о разведке отправили на доработку в комитет по вопросам национальной безопасности обороны и разведки. Соответствующее решение поддержали 336 и 340 народных депутатов Украины соответственно.