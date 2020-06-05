Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n139327-zelenskiy-naznachil-glavoy-slujby-vneshney-razvedki-cheloveka-iz-komandy-poroshenko-foto.html

Ракурс

Служба внешней разведки Украины получила нового руководителя.

Сегодня президент Владимир Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности председателя СВР Украины и назначил на эту должность Валерия Кондратюка.

Соответствующие указы под № 211/2020 и № 212/2020 глава государства подписал 5 мая. Документы уже опубликовали на веб-странице президента.

Как известно, 50-летний Валерий Кондратюк — генерал-лейтенант украинских спецслужб. В течение 2014−2015 годов возглавлял Департамент контрразведки Службы безопасности Украины, а с 2015 по 2016 годы возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны. А за время президентства Петра Порошенко Контратюк занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины. На этом посту он работать с 2016 по 2019 год.

Напомним, в сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова главой Службы внешней разведки. Он ранее занимал должность начальника управления информации администрации Государственной пограничной службы, а в период президентства Виктора Януковича Евдокимов получил звание генерал-майора.