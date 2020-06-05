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Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки. Фото: president.gov.ua

Зеленский назначил главой Службы внешней разведки человека из команды Порошенко (ФОТО)

5 июн 2020, 14:54
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Служба внешней разведки Украины получила нового руководителя.

Сегодня президент Владимир Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности председателя СВР Украины и назначил на эту должность Валерия Кондратюка.

Соответствующие указы под № 211/2020 и № 212/2020 глава государства подписал 5 мая. Документы уже опубликовали на веб-странице президента.

Как известно, 50-летний Валерий Кондратюк — генерал-лейтенант украинских спецслужб. В течение 2014−2015 годов возглавлял Департамент контрразведки Службы безопасности Украины, а с 2015 по 2016 годы возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны. А за время президентства Петра Порошенко Контратюк занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины. На этом посту он работать с 2016 по 2019 год.

СВР возглавил Валерий Кондратюк. Фото: Укринформ

Напомним, в сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова главой Службы внешней разведки. Он ранее занимал должность начальника управления информации администрации Государственной пограничной службы, а в период президентства Виктора Януковича Евдокимов получил звание генерал-майора.

Источник: Ракурс


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