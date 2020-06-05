Довибори в Раду. Фото: petropavlivka.city

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Центральна виборча комісія призначила дату проміжних виборів народного депутата у 208-му окрузі Чернігівської області на 25 жовтня.

Відповідне рішення прийняли 5 червня. Комісія отримала засвідчену копію свідоцтва про смерть народного депутата 9 скликання Валерія Давиденка. При розгляді питання призначення проміжних виборів комісія стикнулася з певними складнощами, основна з яких — відсутність виділених із бюджету коштів для організації підготовки цих виборів. Про це заявив голова ЦВК Олег Давиденко, передає прес-служба Центрвиборчкому.

Загальна тривалість виборчого процесу у 208 окрузі, якщо виборчі процеси розводити в часі і проводити один за одним, то сумарно становитиме орієнтовно півроку. Що теж не є зручним для виборців і оптимальним. Було знайдено рішення провести вибори одночасно з місцевими, — зазначив він.

За словами Давиденка, проведення виборів в один день дозволить зекономити майже 11 млн грн бюджетних коштів. У ЦВК наголошують, що при організації виборчого процесу потрібно буде вживати заходів для запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Нагадаємо, екс-нардеп та лідер Радикальної партії Олег Ляшко впевнений, що переможе на дочасних виборах в 208-й окрузі у Чернігівській області.