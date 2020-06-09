Глава МВД Арсен Аваков. Фото: fakty.net.ua

https://racurs.ua/n139443-v-sluge-naroda-soobschili-ot-kogo-zavisit-otstavka-avakova.html

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Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, подать в отставку, если на это будет воля президента Владимира Зеленского.

Пока же отсутствие альтернативы заводит любые разговоры о возможной смене главы МВД в тупик. Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Как рассказали несколько народных депутатов из «Слуги народа», если Зеленский будет инициировать увольнение Авакова, то он должен лично донести это решение до членов фракции и подать на место министра внутренних дел другую равносильную ему кандидатуру. Парламентарии отмечают, что и сам премьер-министр Денис Шмыгань не против избавиться от Авакова, но альтернативы ему пока нет.

По опыту, политической и психологической осведомленности Авакову уступает даже сам премьер, — отметил источник из «Слуги народа».

Источник сообщил, что Зеленский заверил фракцию, что Аваков не держится за свое кресло и уйдет сам, когда понадобится. При этом представители монобольшинства уверены, что инициатива фракции «Голос» об увольнении Авакова не будет успешной.

Напомним, 6 июня президент Владимир Зеленский во время неформального общения с представителями СМИ заявил, что отставка Арсена Авакова является преждевременной, поскольку он самый лучший министр внутренних дел.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления № 3606 «Об увольнении Авакова А. Б. с должности министра внутренних дел Украины». Текст представления пока на сайте ВРУ не обнародован. Авторами постановления являются 55 нардепов из разных фракций.