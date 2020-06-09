Михаил Ефремов. Фото: Папарацци

https://racurs.ua/n139446-smertelnoe-dtp-s-efremovym-akter-provociroval-esche-odnu-avariu-i-yakoby-priznal-vinu-video.html

Ракурс

Михаил Ефремов сразу после смертельного ДТП в Москве на камеру заявил: «Я виноват». Однако, адвокат актера Вадим Яловицкий утверждает, что его подзащитный не делал никаких признаний. Не было подобных заявлений и со стороны адвокатов Ефремова. Яловицкий заявил, что защита актера работает в тесном сотрудничестве со следствием и оказывает содействие в проведении расследования.

Тем временем, в YouTube появился новый коротенький видеоролик, на котором видно, как автомобиль Ефремова буквально за 30 секунд до смертельного ДТП едва не спровоцировал еще одну аварию, когда выезжал на главную дорогу. Внедорожник актера перестроился сразу на вторую полосу и подрезал автомобиль, который двигался по главной дороге.

Актер театра «Современник» Иван Стебунов рассказал, что подбежал к Ефремову, когда тот находился на заднем сиденье полицейского автомобиля. Ефремов ему сказал: «Ваня, все. Конец. Пусть все будет по закону», пишет Lenta.ru.

По словам Стебунова, Ефремов готов понести наказание за смертельное ДТП.

Как известно, Ефремова отпустили под подписку о невыезде. Но когда сегодня полиция пришла к нему домой, актер отказался выходить из квартиры, сославшись на плохое самочувствие. Следствие собирается ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения Ефремову в виде ареста, сообщает в Telegram-канале Baza.

Вслед за полицией к дому Ефремова прибыла карета скорой помощи, сообщает в Telegram-канале «112».

Стала также известна степень опьянения Ефремова. Экспертиза показала, что в крови актера содержалось 2,1 промилле алкоголя, при допустимой норме 0,16 промилле.

Кроме того, один из очевидцев аварии утверждает, что вместе с Ефремовым в машине находился пассажир. Ранее сообщалось, что пассажиром Ефремова был Стебунов, но свидетель утверждает, что человек на пассажирском сиденье не был похожим на Стебунова.

Как ранее писал «Ракурс», вчера поздним вечером на Смоленской площади в Москве внедорожник, за рулем которого находился Ефремов, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Lada. Водитель Lada умер в больнице от полученных травм.