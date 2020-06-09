Михаил Ефремов. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n139451-stala-izvestna-reakciya-kremlya-na-dtp-s-efremovym.html

Ракурс

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил в Москве ДТП, в результате которого погиб человек. Этот инцидент всколыхнул общество и в Кремле прокомментировали аварию.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, авария с участием Ефремова — это трагический чудовищный случай, виновником которого стал пьяный водитель.

Песков уточнил, что в данном случае совершенно не важно, какой статус занимает виновник аварии. Из-за этого случай не становится менее трагичным.

В тоже время, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить Ефремова всех званий и государственных наград. Милонов считает, что в данном случае политическая составляющая не играет никакой роли, зато имеет место прямое нарушение закона с тяжелыми последствиями. Как известно, в 2014 году Ефремов высказался против политики России в отношении Крыма. Депутат уже обратился с соответствующим предложением к президенту России Владимиру Путину.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская призвала коллег Ефремова воздержаться от «корпоративной солидарности» и помочь семье погибшего. Также Ямпольская заявила, что актер должен понести справедливое наказание.

Песков же со своей стороны заявил, что в Кремле не рассматривают вопрос о лишении Ефремова государственных наград и звания заслуженного артиста РФ.

Тем временем, Ефремов отказывался пускать домой полицейских и якобы упал в обморок. Об этом заявили родственники актера. Однако, жена Ефремова отказалась пускать медиков скорой помощи, чтобы они осмотрели актера. Когда работники скорой помощи прибыли на вызов, то обнаружили Ефремова в сознании. Ему вызвали психиатрическую бригаду скорой помощи, сообщает в Telegram-канале «112».

Кроме того, адвокат Ефремова Виталий Чернышев заявил, что его клиент готов оказать посильную помощь семье погибшего в ДТП водителя. Адвокат также добавил, что в настоящее время следственные действия с актером приостановлены, потому что Ефремов себя плохо чувствует. Обвинение актеру до сих пор не предъявлено.

Прямая трансляция из-под дома Ефремова:

Прямая трансляция из-под отдела полиции, куда должны доставить Ефремова:

Как ранее писал «Ракурс», Ефремов сразу после аварии заявил на камеру, что он виноват в трагедии, но адвокат актера утверждает, что никаких признаний он не делал.