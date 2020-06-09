Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, решил назначить Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, Демченко будет возглавлять комитет по вопросам разведки при президенте Украины. Такое кадровое решение глава государства решил сделать с подачи главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом 9 июня сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в ОПУ.

По информации СМИ, опытный дипломат Руслан Демченко во времена президента Виктора Ющенко работал в президентском аппарате. А во время режима Виктора Януковича он был первым заместителем министра иностранных дел Украины. В МИД он занимался российским направлением и участвовал в подготовке харьковских соглашений. После Революции достоинства Денченко трудоустроился в команде Порошенко — был советником президента, работал над соглашениями «первого Минска».

Демченко попадает под действие закона о люстрации, так как занимал высокую должность во времена правления Януковича. Сейчас дипломат работает с Владимиром Зеленским, является советником главы государства. Он занимается «минским процессом» и освобождением заложников, удерживаемых Россией.

По информации источников издания, по настоянию Ермака и Демченко Киев в рамках проведенных обменов удерживаемых лиц передает российской стороне осужденных за терроризм и государственную измену. А РФ передает Украине не только заложников, задержанных оккупационными властями на территории ОРДЛО за проукраинскую позицию, но и людей, совершавших уголовные преступления.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности председателя Службы внешней разведки Украины и назначил на эту должность Валерия Кондратюка.