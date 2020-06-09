Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n139450-zelenskyy-z-podachi-iermaka-pryznachyv-v-rnbo-top-chynovnyka-chasiv-yanukovycha.html

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Володимир Зеленський, президент України, вирішив призначити Руслана Демченка другим першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Крім того, Демченко очолить комітет з питань розвідки при президентові України. Таке кадрове рішення глава держави вирішив зробити з подачі очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це 9 червня повідомляє ZN.UA із посиланням на джерела в ОПУ.

За інформацією ЗМІ, досвідчений дипломат Руслан Демченко в часи президента Віктора Ющенка працював в президентському апараті. А під час режиму Віктора Януковича він був першим заступником міністра закордонних справ України. У МЗС він займався російським напрямком і брав участь у підготовці харківських угод. Після Революції гідності Денченко працевлаштувався у команді Порошенка — був радником президента, працював над угодами «першого Мінська».

Демченко попадає під дію закону про люстрацію, бо займав високу посаду в часи правління Януковича. Наразі дипломат працює із Володимиром Зеленським, є радником глави держави. Він займається «мінським процесом» і звільненням заручників, утримуваних Росією.

За інформацією джерел видання, за наполяганням Єрмака і Демченко Київ у рамках проведених обмінів утримуваних осіб передає російській стороні засуджених за тероризм і державну зраду. Натомість РФ передає Україні не тільки заручників, затриманих окупаційною владою на території ОРДЛО за проукраїнську позицію, але і людей, що здійснювали кримінальні злочини.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Євдокимова з посади голови Служби зовнішньої розвідки України і призначив на цю посаду Валерія Кондратюка.