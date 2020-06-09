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Інцидент стався на станції «Дніпро», фото: LIGA.net
Захотілося адреналіну: група підлітків пробіглася зверху по вагонах київського метро (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n139449-zahotilosya-adrenalinu-grupa-pidlitkiv-probiglasya-zverhu-po-vagonah-kyyivskogo-metro-video.htmlРакурс
У київському метро група підлітків пробіглася зверху по вагонах потяга, який стояв на станції метро «Дніпро».
Відео інциденту було опубліковане на сторінці Фейсбук-спільноти «Київ Оперативний».
На ньому можна побачити, як троє любителів адреналіну забралися на дах одного з вагонів, коли потяг стояв на станції. Після нетривалої пробіжки по його даху вони зіскочили вниз та втекли з місця інциденту.
Також у столичному метро, між станцією «Хрещатиком» та «Арсенальною», стався ще один подібний інцидент, який також потрапив на відео. Тоді двоє підлітків намагалися проїхати, стоячи в просторі між двома вагонами, однак в ситуацію втрутився один із пасажирів.
Нагадаємо, наприкінці травня група неповнолітніх жорстоко побила чоловіка у вагоні київського метро. Поліція згодом встановила особи нападників.