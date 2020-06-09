Інцидент стався на станції «Дніпро», фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n139449-zahotilosya-adrenalinu-grupa-pidlitkiv-probiglasya-zverhu-po-vagonah-kyyivskogo-metro-video.html

Ракурс

У київському метро група підлітків пробіглася зверху по вагонах потяга, який стояв на станції метро «Дніпро».

Відео інциденту було опубліковане на сторінці Фейсбук-спільноти «Київ Оперативний».

На ньому можна побачити, як троє любителів адреналіну забралися на дах одного з вагонів, коли потяг стояв на станції. Після нетривалої пробіжки по його даху вони зіскочили вниз та втекли з місця інциденту.

Також у столичному метро, між станцією «Хрещатиком» та «Арсенальною», стався ще один подібний інцидент, який також потрапив на відео. Тоді двоє підлітків намагалися проїхати, стоячи в просторі між двома вагонами, однак в ситуацію втрутився один із пасажирів.

Нагадаємо, наприкінці травня група неповнолітніх жорстоко побила чоловіка у вагоні київського метро. Поліція згодом встановила особи нападників.