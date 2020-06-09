Инцидент произошел на станции «Днепр», фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n139449-zahotelos-adrenalina-gruppa-podrostkov-probejalas-sverhu-po-vagonam-kievskogo-metro-video.html

Ракурс

В киевском метро группа подростков пробежалась сверху по вагонам поезда, стоявшего на станции метро «Днепр».

Видео инцидента было опубликовано на странице Фейсбук-сообщества «Киев Оперативный».

На нем можно увидеть, как трое любителей адреналина забрались на крышу одного из вагонов, когда поезд стоял на станции. После непродолжительной пробежки по его крыше они соскочили вниз и скрылись с места инцидента.

Также в столичном метро, ​​между станциями «Крещатик» и «Арсенальной», произошел еще один подобный инцидент, который также попал на видео. Тогда двое подростков пытались проехать, стоя в пространстве между двумя вагонами, однако в ситуацию вмешался один из пассажиров.

Напомним, в конце мая группа несовершеннолетних жестоко избила мужчину в вагоне киевского метро. Полиция впоследствии установила личности нападавших.