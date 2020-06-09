Митинг работников «Антонова». Фото: Антон Поляков в Telegram

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Государственный концерн «Укроборонпром» принял решение о прекращении полномочий президента ГП «Антонов» Александра Донца.

Такой приказ сегодня подписал гендиректор ДК Айварас Абромавичус. Руководить заводом будет Александр Лось, он назначен временным исполняющим обязанности. Накануне комиссия «Укроборонпрома» завершила проверку предприятия и передала материалы по ее результатам в СБУ и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Во время проверки ревизоры выявили многочисленные факты, которые могут свидетельствовать о неэффективном управлении государственным предприятием, нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблении и нарушении со стороны руководства. Такие действия могли привести к значительным убыткам государству и нанести вред «Антонову».

Кадровые решения не понравились рабочим предприятия. Как сообщает «Промышленный портал», сегодня рабочие авиазавода «Антонов» устроили митинг в защиту предприятия. Демонстранты заявляют, что авиазавод попал под внешнее управление «Укроборонпром», который «планомерно своими действиями уничтожает предприятие за предприятием, создавая условия для убыточности работающих заводов, с целью их дальнейшей корпоратизации как неэффективных».

Народный депутат Антон Поляков в Telegram пишет, что работники предприятия требуют оставить Донца руководителем и вывести «Антонов» из-под управления «Укроборонпромом». Парламентарий опубликовал резолюцию рабочих.

Ранее сообщалось, что государственный концерн «Укроборонпром» хотят ликвидировать. На его базе планируют создать шесть госкорпораций, вокруг которых будут консолидированы предприятия по отраслевому принципу.