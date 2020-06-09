В Ірані затримали шістьох осіб за катастрофу літака МАУ. Фото: delo.ua

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В Ірані затримали шістьох осіб, яких обвинувачують у катастрофі літака авіакомпанії МАУ, збитого поблизу аеропорту Тегерана 8 січня.

Троє з підозрюваних були звільнені під заставу, а троє інших перебувають під вартою. Судова організація збройних сил відповідає за справу про катастрофу українського літака. Таку заяву зробив представник судової влади Ірану Голамхосейн Есмаїлі, повідомляє IRNA.

Як тільки стався інцидент з літаком МАУ, були видані накази і була призначена спеціальна гілка в судовій організації Збройних сил, — зазначив Есмаїлі.

Як відомо, 8 січня Збройні сили Ірану збили ракетою ППО пасажирський літак, що виконував рейс до Києва. Літак впав невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана. Загинули всі 176 осіб: пасажири і члени екіпажу з Ірану, України, Канади, Німеччини, Британії, Швеції та Афганістану.

Нагадаємо, днями заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд заявив про завершення розслідування збиття Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України» в небі над Тегераном. Чиновник заявив, що Тегеран має виняткові повноваження «розбиратися з причетними» до збиття літака.