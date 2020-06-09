Смерть Давиденка: в Офісі генпрокурора назвали пріоритетну версію

https://racurs.ua/ua/n139458-v-ofisi-genprokurora-nazvaly-priorytetnu-versiu-smerti-nardepa-davydenka.html

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Смерть Валерія Давиденка, ймовірно, настала внаслідок самогубства. В Офісі генпрокурора ця версія є пріоритетною, але не єдиною.

Вивчаються різні версії. Я думаю, що відповідь надасть слідство. Основна версія, на даний момент, залишається самогубство, — заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в інтерв’ю «Українським Новинам».

Нагадаємо, ввечері 23 травня у Києві знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням в голову народного депутата Валерія Давиденка, який входив до парламентської групи «Довіра». Заступник міністра МВС Арсена Авакова Антон Геращенко розповів, що тіло депутата виявили в туалеті.

Пізніше прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне убивство). Депутат з групи «Довіра» Сергій Шахов вважає, що його колегу Давиденка вбили.

5 червня Центральна виборча комісія призначила вибори народного депутата в 208-му окрузі Чернігівської області. «Радикал» Олег Ляшко вже заявив, що здобуде там перемогу.