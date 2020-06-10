У Чернівецькій області злочинець влаштував перестрілку з поліцейськими, є поранені. Фото: bloknot-moldova.md

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Ракурс

У Чернівецькій області у ніч із 9 на 10 червня сталася перестрілка між поліцейськими та злочинцем, який хотів скоїти розбійний напад на будинок одного з місцевих жителів. Поліцейські отримали попередню інформацію про напад, тому в будинку місцевого жителя на злочинця чекали співробітники спецпідрозділу КОРД.

Поліцейським було відомо, що злочинець може бути озброєний, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Коли злочинець проник до будинку, правоохоронці спробували його затримати, але чоловік відкрив вогонь по поліцейським. Двоє правоохоронців отримали вогнепальні поранення. Спецназівці відрили вогонь у відповідь і поранили злочинця у стегно.

Поранені поліцейські та зловмисник були доставлені до лікарні.

Злочинцем виявився 36-річний громадянин іншої країни, якого у 2010 році було засуджено до 11 років позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів на території Одеської області, у тому числі і за розбійний напад.

Як раніше писав «Ракурс», в Одесі поліцейські затримали 22-річного чоловіка, якого підозрюють у серії розбійних нападів на відділення пошти.