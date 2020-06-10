В Черновицкой области преступник устроил перестрелку с полицейскими, есть раненые. Фото: bloknot-moldova.md

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Ракурс

В Черновицкой области в ночь с 9 на 10 июня произошла перестрелка между полицейскими и преступником, который хотел совершить разбойное нападение на дом одного из местных жителей. Полицейские получили предварительную информацию о готовящемся нападении, поэтому в доме местного жителя преступника ждали сотрудники спецподразделения КОРД.

Полицейским было известно, что преступник может быть вооружен, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Когда преступник проник в дом, правоохранители попытались его задержать, но мужчина отрыл огонь по полицейским. Двое правоохранителей получили огнестрельные ранения. Спецназовцы отрыли ответный огонь и ранили преступника в бедро.

Раненые полицейские и злоумышленник были доставлены в больницу.

Преступником оказался 36-летний гражданин другой страны, который в 2010 году был осужден до 11 лет лишения свободы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, в том числе и за разбойное нападение.

Как ранее писал «Ракурс», в Одессе полицейские задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в серии разбойных нападений на отделения почты.