Коронавірус в Україні. Фото: «Слуга народу» у Facebook

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В Україні коронавірусом заразилися вже 28 тис. 381 особа. Хворобу COVID-19 зуміли подолати 12 тис. 769 осіб, а померли від хвороби 833 хворих.

За останню добу медики лабораторно підтвердили 525 нових випадки зараження. Вчора одужали 357 осіб, а померли 23. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

За інформацією медиків, в Україні в більшості випадків на коронавірус хворіють чоловіки — 58%. Найчастіше COVID-19 виявляють у осіб, віком 50−69 років (37%) та громадян віком 30−49 років (35%).

Найбільше хворих зареєстрували у Чернівецькій області (3 тис. 757 осіб), Києві (3 тис. 580 осіб), Львівській області (2 тис. 289 осіб) та Рівненській області (2 тис. 122 особи).

Нагадаємо, вчора влада Херсону заявила, що в обласному центрі більше не залишилося жодного хворого на коронавірус. Усі 20 пацієнтів, у яких було діагностовано COVID-19, повністю вилікувалися від інфекції.