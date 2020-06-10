Коронавирус в Украине. Фото: «Слуга народа» в Facebook

https://racurs.ua/n139487-v-ukraine-za-sutki-zafiksirovali-bolee-polutysyachi-novyh-sluchaev-covid-19-infografika.html

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В Украине коронавирусом заразился уже 28 тыс. 381 человек. Болезнь COVID-19 сумели преодолеть 12 тыс. 769 человек, а умерли от болезни 833 больных.

За последние сутки медики лабораторно подтвердили 525 новых случая заражения. Вчера выздоровели 357 человек, а умерло 23. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ Украины.

По информации медиков, в Украине в большинстве случаев коронавирусом болеют мужчины — 58%. Чаще всего COVID-19 выявляют у лиц в возрасте 50−69 лет (37%) и граждан в возрасте 30−49 лет (35%).

Больше всего заболевших зарегистрировали в Черновицкой области (3 тыс. 757 человек), Киеве (3 тыс. 580 человек), Львовской области (2 тыс. 289 человек) и Ровенской области (2 тыс. 122 человека).

Напомним, вчера власти Херсона заявила, что в областном центре больше не осталось ни одного больного коронавирусом. Все 20 пациентов, у которых диагностировали COVID-19, полностью излечились от инфекции.