В Херсоне смогли победить коронавирус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n139464-v-hersone-smogli-pobedit-koronavirus.html

Ракурс

В Херсоне больше не осталось ни одного больного коронавирусом. Все 20 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, полностью излечились от инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

Кроме того, в сообщении указано, что в Херсонской области также был достигнут высокий уровень выздоровления больных. Из 179 пациентов, у которых был зафиксирован коронавирус, полностью излечились 172 человека.

Несмотря на столь хорошую статистику, власти Херсона призвали жителей города соблюдать все меры предосторожности и пользоваться масками в общественных местах, в том числе и в общественном транспорте.

Как ранее писал «Ракурс», за последние сутки в Украине коронавирус обнаружен у 394 человек. Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 заразились 27 тыс. 856 человек.