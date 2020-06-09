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Ракурс
В Херсоне смогли победить коронавирус. Фото: Ракурс

В Херсоне смогли победить коронавирус

9 июн 2020, 16:43
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В Херсоне больше не осталось ни одного больного коронавирусом. Все 20 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, полностью излечились от инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

Кроме того, в сообщении указано, что в Херсонской области также был достигнут высокий уровень выздоровления больных. Из 179 пациентов, у которых был зафиксирован коронавирус, полностью излечились 172 человека.

Несмотря на столь хорошую статистику, власти Херсона призвали жителей города соблюдать все меры предосторожности и пользоваться масками в общественных местах, в том числе и в общественном транспорте.

Как ранее писал «Ракурс», за последние сутки в Украине коронавирус обнаружен у 394 человек. Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 заразились 27 тыс. 856 человек.

Источник: Ракурс


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