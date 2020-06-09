«ПриватБанк» разрешил снимать деньги с карты на кассе. Фото: Pexels

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Ракурс

«ПриватБанк» запустил новую услугу — теперь клиенты банка могут снимать деньги с карт не только в банкоматах, но и на кассах в магазинах. Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно оплатить покупку с помощью своей карты.

Снимать наличку можно со всех видов карт (студенческой, зарплатной, социальной) разных платежных систем. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Чтобы снять деньги на кассе, нужно лишь попросить об этом кассира и назвать ему сумму для выдачи. За раз можно снять максимум 500 грн. Чтобы подтвердить операцию, клиент должен ввести свой PIN-код на терминале на кассе.

Отмечается, что данная услуга работает не во всех магазинах. В сервису «Наличные на кассе» сейчас подключены 65 тыс. торговых точек. В «ПриватБанке» обещают вскоре расширить партнерскую сеть. Ранее такая услуга уже была доступна на заправках.

Напомним, ранее в мобильном приложении банка «Приват24» произошел сбой. Пользователи жаловались на невозможность зайти в приложение, а также воспользоваться телефоном горячей линии, который нужен для осуществления определенных операций. В «ПриватБанке» объяснили это аварийной ситуацией с сетевым оборудованием.