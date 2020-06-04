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Ракурс
Пользователи не могут зайти в мобильное приложение «Приват24», фото: «Новынарня»

«ПриватБанк» не работает: в мобильном приложении произошел сбой (ФОТО)

4 июн 2020, 11:18
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«Приват24» — мобильное приложение «ПриватБанка», сегодня работает со сбоями.

Пользователи жалуются на невозможность зайти в приложение, а также воспользоваться телефоном горячей линии, который нужен для осуществления определенных операций.

Сбой произошел примерно в 10 часов утра.

В соцсетях есть сообщения, что со сбоями работают и обычное приложение, и приложение для бизнеса.

Сбой в «Приват24», фото: «Обозреватель»

Сбой в «Приват24», фото: «Обозреватель»

«Ракурс» также проверил, как работает «Приват24». При попытке зайти появилось сообщение об ошибке получения данных, однако после обновления страницы удалось зайти в «Приват24».

Сбой в «Приват24», фото: «Ракурс»

В «ПриватБанке» отмечают, что возникла аварийная ситуация с сетевым оборудованием. В результате не работает авторизация в «Приват24», а также звонки в контакт-центр, сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на пресс-службу банка.

В то же время процессинг банка, сеть банкоматов и оплата картами в торговой сети или интернете работает.



В банке отмечают, что на исправление ситуации потребуется примерно час.

Напомним, в конце мая в «Укртелекоме» и Vodafone произошел масштабный сбой.

Источник: Ракурс


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