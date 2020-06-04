Пользователи не могут зайти в мобильное приложение «Приват24», фото: «Новынарня»

https://racurs.ua/n139238-privatbank-ne-rabotaet-v-mobilnom-prilojenii-proizoshel-sboy-foto.html

Ракурс

«Приват24» — мобильное приложение «ПриватБанка», сегодня работает со сбоями.

Пользователи жалуются на невозможность зайти в приложение, а также воспользоваться телефоном горячей линии, который нужен для осуществления определенных операций.

Сбой произошел примерно в 10 часов утра.

В соцсетях есть сообщения, что со сбоями работают и обычное приложение, и приложение для бизнеса.

«Ракурс» также проверил, как работает «Приват24». При попытке зайти появилось сообщение об ошибке получения данных, однако после обновления страницы удалось зайти в «Приват24».

В «ПриватБанке» отмечают, что возникла аварийная ситуация с сетевым оборудованием. В результате не работает авторизация в «Приват24», а также звонки в контакт-центр, сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на пресс-службу банка.

В то же время процессинг банка, сеть банкоматов и оплата картами в торговой сети или интернете работает.

В банке отмечают, что на исправление ситуации потребуется примерно час.

Напомним, в конце мая в «Укртелекоме» и Vodafone произошел масштабный сбой.