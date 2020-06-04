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Ракурс
Користувачі не можуть зайти до мобільного додатку «Приват24», фото: «Новинарня»

«ПриватБанк» не працює: у мобільному додатку стався збій (ФОТО)

4 чер 2020, 11:18
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«Приват24» — мобільний додаток «ПриватБанку», сьогодні працює зі збоями.

Користувачі скаржаться на неможливість зайти до додатку, а також скористатися телефоном гарячої лінії, який потрібен для здійснення певних операцій.

Збій стався приблизно о 10-й годині ранку.

У соцмережах є повідомлення, що зі збоями працюють і звичайний додаток, і додаток для бізнесу.

Збій у «Приват24», фото: «Обозреватель»

Збій у «Приват24», фото: «Обозреватель»

«Ракурс» також перевірив, як працює «Приват24». При спробі зайти з’явилося повідомлення про помилку отримання данних, однак після оновлення сторінки вдалося зайти до «Приват24».

Збій у «Приват24», фото: «Ракурс»

У «ПриватБанку» зазначають, що виникла аварійна ситуація з мережевим обладнанням. В результаті не працює авторизація у «Приват24», а також дзвінки до контакт-центру, повідомляє видання «Обозреватель» з посиланням на прес-службу банку.

Водночас процесінг банку, мережа банкоматів та оплата картками в торговельній мережі чи інтернеті працює.



У банку зазначають, що на виправлення ситуації потрібна приблизно година.

Нагадаємо, наприкінці травня у «Укртелекомі» та Vodafone стався масштабний збій.

Джерело: Ракурс


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